MONTMÉLO (ANP) - Max Verstappen rijdt dit weekeinde in de Grote Prijs van Barcelona-Catalonië met een splinternieuwe motor. "Dat moet wel, want de oude doet het niet meer. Anders ben ik straks Fred Flintstone", zei de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 op de persdag voorafgaand aan het raceweekend.

Het vervangen van de krachtbron heeft geen gevolgen voor de Nederlander van Red Bull, want het is pas zijn tweede van dit seizoen en dat betekent dat er geen gridstraf aan is gekoppeld.

Verstappen viel afgelopen zondag uit in de Grote Prijs van Monaco door een technisch defect aan de motor, dat niet meer te repareren viel. Hij stond op de voorste startrij, maar kwam niet weg van zijn plek.

Verbrandingsmotor

In het kampioenschap telt hij niet echt mee. Verstappen staat na zes grands prix op de zevende plaats met 43 punten, 113 minder dan WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes.

Verstappen sprak verder zijn verbazing uit over de resultaten van een meting door autosportfederatie FIA, waarbij de verbrandingsmotor van Red Bull als krachtigste naar voren komt. Het betekent dat de renstal de motor dit seizoen niet verder mag ontwikkelen, terwijl fabrikanten als Mercedes en Ferrari wel ruimte krijgen om upgrades door te voeren.

Zelfgebouwde motor

"We waren allemaal een beetje verrast door dit nieuws en om die reden praten we nu ook met de FIA om te zien wat er is gebeurd en hoe ze tot die conclusies zijn gekomen. Voor ons gevoel hebben we niet de beste motor", zei hij.

Red Bull rijdt dit jaar voor het eerst met een zelfgebouwde motor, waarbij Ford technische assistentie heeft verleend. "Het is een beetje dubbel, want het is wel indrukwekkend wat Red Bull heeft gerealiseerd en daar mogen we ook trots op zijn."