Zweeds koningspaar ontvangt kandelaar voor gouden huwelijk

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia hebben in aanloop naar hun gouden huwelijksjubileum een bijzondere messing kandelaar ontvangen. De kaarsdrager is een geschenk van de regering en de Riksdag.

Op beelden van het Zweedse hof is te zien hoe Carl Gustaf en Silvia het cadeau bekijken. De Zweedse minister-president Ulf Kristersson en Andreas Norlén, voorzitter van het parlement, waren aanwezig om het speciaal voor de gelegenheid ontworpen geschenk te overhandigen.

Het koningspaar viert het vijftigjarig huwelijksjubileum zaterdag met diverse festiviteiten in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Carl Gustaf en Silvia gaven elkaar het jawoord op 19 juni 1976.