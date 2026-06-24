Charles trotseert hitte tijdens receptie in Londen

Ook koning Charles kon woensdag tijdens een receptie in Londen niet ontsnappen aan de zinderende hitte die het Verenigd Koninkrijk momenteel teistert. Op beelden is te zien hoe de Britse vorst afgekoeld moest worden door een assistent, die hem met een elektrische handventilator volgde.

Woensdag werd het record voor de heetste dag in juni verbroken in het Verenigd Koninkrijk met temperaturen van ruim boven 35 graden. Volgens Britse media was er in St James's Palace, waar de receptie plaatsvond, geen airconditioning. Charles was dan ook niet de enige die verkoeling nodig had, ook gasten werden gezien met waaiers in de hand.

Charles moest ook meerdere keren met een zakdoek het zweet van zijn voorhoofd vegen. De receptie vond plaats in het kader van de London Climate Week en daarbij werd ook stilgestaan bij de zeer hoge temperaturen.