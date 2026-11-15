BERLIJN (ANP) - Xavi Hernández is benieuwd hoe het Nederlands elftal zich houdt in de uitwedstrijd tegen een gemotiveerd Duitsland in de Nations League. "We staan voor een enorme uitdaging", zei de bondscoach in de perskamer van het Olympiastadion in Berlijn. "Ik vind dit echt een mooie test voor ons. Ik voel de rivaliteit tussen onze beide teams. Dit is een mooi moment om te laten zien wat we kunnen. Ik ben benieuwd."

Nederland kan de kwartfinales in de Nations League alleen nog in theorie ontgaan. Zelfs een nederlaag van 13-0 volstaat voor een plek bij de laatste acht van het toernooi. Oranje is bij een gelijkspel zeker van de groepswinst. Als Nederland, Duitsland en Griekenland met 11 punten gelijk eindigen, wint de ploeg van Xavi de poule zelfs bij een nederlaag van 4-0.

Duitsland begint in een andere uitgangspositie aan het duel, waarbij Adidas voor de laatste keer de sponsor van de Duitsers is. De viervoudig wereldkampioen is alleen bij een zege zeker van de kwartfinales. "Zij moeten winnen, maar dat maakt voor ons geen verschil. We willen met lef spelen en veel kansen creëren. Daarvoor moeten we de ruimtes op het veld weer herkennen en aanvallen."

FIFA-ranglijst

Frenkie de Jong mist maandagavond de wedstrijd in een met 71.000 toeschouwers gevuld Olympiastadion. "Hij vertelde me dat hij niet kan spelen", zei Xavi. "Ik begrijp alle zorgen. De dokter van Barcelona is een van mijn beste vrienden. Er is geen groot probleem." Xavi wilde niet zeggen of Teun Koopmeiners net als in de tweede helft tegen Griekenland voor De Jong in het veld komt. "Wie er ook speelt, onze intenties zullen hetzelfde zijn", zei de Spanjaard.

Xavi bewaart goede herinneringen aan het Olympiastadion. Hij nam daar afscheid als speler in 2015 met een zege op Juventus (3-1) in de finale van de Champions League. "Ik mocht maar een kwartier meedoen, maar mijn familie was in het stadion en we wonnen met Barcelona", weet hij nog. "Dat zal ik nooit vergeten."

Nederland snakt zo langzamerhand naar een overwinning op een topploeg. De laatste zege van Oranje op een land uit de top 25 van de FIFA-ranglijst was op het WK van 2022 in Qatar tegen de Verenigde Staten (3-1), toen de nummer 16 van de wereld. Dat is alweer ruim 1400 dagen geleden. Nederland staat na de zege op de Grieken op de negende plaats van de wereldranglijst en Duitsland is na de winst op Servië (1-3) de nummer 13 van dat klassement.