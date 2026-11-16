BERLIJN (ANP) - Quinten Timber begint met het Nederlands elftal aan de uitwedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. De middenvelder van Crystal Palace vervangt Frenkie de Jong, die vrijdag een lichte blessure opliep in het thuisduel met Griekenland.

Teun Koopmeiners kwam vrijdag na rust voor De Jong in het veld. Hij zit op de bank als het duel om 20.45 uur in het Olympiastadion van Berlijn begint.

De Jong is niet ernstig geblesseerd. FC Barcelona verwacht dat hij zondag in actie kan komen tijdens het competitieduel met Villarreal. Denzel Dumfries draagt door het ontbreken van Virgil van Dijk en De Jong de aanvoerdersband bij Nederland.

Kwartfinale

De overige tien basisspelers van Oranje in Berlijn stonden ook aan de aftrap van het duel met de Grieken. Nederland kan de kwartfinale alleen in theorie nog ontgaan. Zelfs een nederlaag van 13-0 tegen de Duitsers volstaat voor een plek bij de laatste acht.

Oranje is bij een gelijkspel zeker van de groepswinst. Als Nederland, Duitsland en Griekenland met 11 punten gelijk eindigen, wint de ploeg van Xavi de poule nog bij een nederlaag van 4-0.

Duitsland is bij een zege zeker van een plek in de kwartfinales. Keeper Marc ter Stegen van Ajax verdedigt het doel van de viervoudig wereldkampioen.

Opstellingen

Opstellingen:

Duitsland: Ter Stegen; Treu, Schlotterbeck, Tah en Brown; Kimmich en Pavlović; Gruda, Wirtz en Scherhant; Havertz.

Nederland: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven en Jurriën Timber; Quinten Timber, Reijnders en Veerman; Summerville, Malen en Gakpo.