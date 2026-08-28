Jake Reiner zal dood ouders Rob en Michele 'nooit begrijpen'

Jake Reiner heeft voor het eerst in een interview gesproken over de dood van zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michele Singer Reiner. De 35-jarige zoon van het echtpaar zei tegen de Amerikaanse zender KABC dat hij "nooit zal begrijpen" waarom zijn ouders zijn gedood. Zijn broer Nick wordt verdacht van de moorden.

Rob en Michele werden in december 2025 dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Jake vertelde dat zijn zus Romy hem belde nadat zij hun vader dood had gevonden. "Ze vertelde me dat onze vader dood was en daarna zei ze: 'Ik kan mama niet vinden.' Ik raakte onmiddellijk in shock."

Nick Reiner (32) is aangeklaagd voor twee moorden en heeft verklaard niet schuldig te zijn. Volgens Jake hadden zijn ouders hun zoon, die volgens Amerikaanse media kampte met verslavings- en mentale problemen, altijd geprobeerd te helpen. "Onze ouders hielden onvoorwaardelijk van ons alle drie", aldus Jake. "Het kan me niet schelen hoe het me wordt uitgelegd of welke feiten er nog naar buiten komen, ik zal nooit begrijpen waarom dit is gebeurd."

Samen verder

Jake heeft sinds de dood van zijn ouders niet met zijn broer gesproken. Hij zei dat hij en zijn zus Romy nu samen verder moeten. De afgelopen acht maanden voelden volgens hem als "acht jaar", maar tegelijkertijd als "acht minuten", omdat hij iedere ochtend opnieuw met de werkelijkheid wordt geconfronteerd.

Nick Reiner moet op 15 september opnieuw voor de rechter verschijnen.