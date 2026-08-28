WK roeien wordt hervat na noodweer, finales naar voren gehaald

AMSTELVEEN (ANP) - De wedstrijden van de vijfde dag van de WK roeien op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos worden vrijdag na een kleine twee uur uitstel hervat. Dat heeft de wereldroeibond bekendgemaakt. De A-finales, met daarin Nederlandse inbreng, worden vanaf 17.50 uur eerst afgewerkt.

Na de hervatting begint het programma met de finales van de tweezonder. Later zijn de finales van de dubbeltwee, met daarin Nederlandse medaillekansen. De mannen, Simon van Dorp en Melvin Twellaar, starten om 18.39 uur. De vrouwen, regerend wereldkampioenen Benthe Boonstra en Roos de Jong, starten om 18.57 uur.

De wedstrijden werden vrijdagmiddag enkele uren stilgelegd vanwege de weersomstandigheden. Vanuit het KNMI geldt tot 18.00 uur code geel in Noord-Holland vanwege onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Rond de Bosbaan trokken onweersbuien over terwijl het publiek op de deels overdekte tribune werd vermaakt met muziek.