PARIJS (ANP) - Paris Saint-Germain is het hoofdtoernooi van de Champions League begonnen met een ruime zege op Slovan Bratislava. De titelhouder uit Parijs won in eigen huis met 6-1.

Ousmane Dembélé schoot na ruim een kwartier uit de rebound de eerste treffer binnen. Vijf minuten later zorgde hij met een kopbal voor het tweede doelpunt. De uit Barcelona gekomen Ferran Torres bepaalde de ruststand op 3-0. Vlak na de rust maakte Torres ook zijn tweede en tien minuten later zijn derde.

Suleiman Camara scoorde daarna nog op fraaie wijze voor Slovan en Fabian Ruiz bepaalde de eindstand met de zesde Franse treffer. Bij PSG viel de van Ajax overgenomen Mika Godts nog in.