Victoria, Daniel en Estelle wandelen in natuurreservaat

De Zweedse kroonprinses Victoria, prins Daniel en hun dochter prinses Estelle hebben zondag een wandeling gemaakt in het Nackareservatet, een natuurreservaat op de grens tussen Stockholm en de gemeente Nacka. Het Zweedse hof heeft beelden van de wandeling gedeeld op sociale media.

De wandeling stond in het teken van de zogenoemde Allemansrättens dag. Dat is een jaarlijks terugkerende themadag om te vieren dat iedereen de vrijheid heeft om vrij te wandelen, hiken, zwemmen en kamperen in de Zweedse natuur.

De 14-jarige prinses Estelle is de oudste dochter van Victoria en Daniel. Het koppel heeft ook een zoon, prins Oscar.