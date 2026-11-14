Het langverwachte nieuwe seizoen van The Voice Kids is vrijdag op RTL 4 begonnen met 622.000 kijkers. Dat is een stuk minder dan voorgaande seizoenen, blijkt uit voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

The Voice Kids keerde vrijdag na ruim vijf jaar afwezigheid terug op televisie met Ilse DeLange, FLEMMING, Emma Heesters en Claude als coaches. In de eerste tien reeksen was de start van de talentenjacht altijd goed voor meer dan een miljoen kijkers.

Het entertainmentprogramma had forse concurrentie van de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Griekenland. Daar keken op NPO 3 bijna 1,8 miljoen mensen naar.

Het best bekeken programma was vrijdag voor de vijfde dag op rij het Sinterklaasjournaal. Meer dan 2,1 miljoen mensen stemden op het programma af. Zaterdag is de landelijke intocht in Grave.