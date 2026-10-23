Netflix bevestigt Bloom, Wood en Carlyle voor The Gentlemen

Orlando Bloom, Elijah Wood en Robert Carlyle zijn toegevoegd aan de cast van het derde seizoen van de Netflixserie The Gentlemen. De streamingdienst heeft hun komst vrijdag officieel bevestigd. Over de mogelijke deelname van de drie acteurs verschenen eerder al berichten.

Ook Dexter Fletcher, Bruna Marquezine en Ed Speleers zijn nieuw in de serie van Guy Ritchie. Hoofdrolspelers Theo James en Kaya Scodelario keren terug als Eddie en Susie. De opnames zijn inmiddels begonnen in het Verenigd Koninkrijk en Marokko.

In het derde seizoen proberen Eddie en Susie een casino in het Midden-Oosten te bouwen. Daarmee wagen ze zich aan hun grootste onderneming tot nu toe. Het nieuwe seizoen telt acht afleveringen.

The Gentlemen is gebaseerd op de gelijknamige film van Ritchie uit 2019. Wanneer het derde seizoen verschijnt, is nog niet bekend.