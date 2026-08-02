Jan Smit heeft voor het eerst het terrein in Volendam bezocht, waar hij volgend weekend zijn 30-jarig jubileum als artiest viert. In een video op Instagram toont de zanger hoe hij op de fiets langs de opbouw van het evenement rijdt. "Ik schrik wel van de omvang", zegt Smit breedlachend in het filmpje.

"Het is echt super bijzonder om dit te zien", deelt de 40-jarige zanger met zijn volgers. In de video benoemt hij onder meer de barren, toiletten en het vip-dek, die nog volop worden opgebouwd. Verder prijst Smit, die in het Noord-Hollandse Volendam woont, zich gelukkig dat hij op de fiets naar zijn werk kan. "Dit is natuurlijk geen werk. Dit is gewoon een droom", besluit hij het filmpje.

Smit viert zijn jubileum met een openluchtconcert op vrijdag- en zaterdagavond in het Marina Park. Zondagmiddag organiseert de zanger samen met MAX een show, exclusief voor leden van de omroep. Tijdens dat concert zijn er gastoptredens van onder anderen de 3JS, Jan Keizer en Frans Bauer. Alle drie de concerten zijn inmiddels uitverkocht, maakte Smit eerder deze week bekend.