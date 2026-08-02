EINDHOVEN (ANP) - Middenvelder Sven Mijnans start om 18.00 uur bij PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen zijn voormalige club AZ. De 26-jarige Mijnans kwam deze zomer over van de Alkmaarders en is de enige grote aankoop van de landskampioen tot nu toe deze transferperiode. Trainer Peter Bosz heeft ook basisplaatsen voor WK-ganger Guus Til en de 18-jarige aanvaller Amir Bouhamdi.

De definitief van Bayer Leverkusen overgenomen Matěj Kovář is de doelman van PSV. De verdediging wordt in het Philips Stadion gevormd door Kiliann Sildillia, Yarek Gasiorowski, Ryan Flamingo en aanvoerder Mauro Júnior. Joey Veerman, Noah Fernandez en Mijnans staan op het middenveld. Til en Bouhamdi vormen de voorhoede met Dennis Man. Sergiño Dest en Couhaib Driouech ontbreken in de selectie.

Bij AZ begint de Belg Jari De Busser onder de lat. Trainer Leeroy Echteld geeft de van Go Ahead Eagles overgenomen keeper voorlopig de voorkeur boven Rome-Jayden Owusu-Oduro. De bij AZ teruggekeerde Calvin Stengs zit op de bank, net als middenvelder Kees Smit en spits Troy Parrott. Mexx Meerdink staat in de punt van de aanval.

PSV kan op eigen veld voor de tweede keer op rij en de zestiende keer in totaal de Johan Cruijff Schaal winnen. De ploeg van Bosz was vorig jaar te sterk voor Go Ahead Eagles. Bekerwinnaar AZ won de Nederlandse Supercup alleen in 2009.