MADRID (ANP/AFP) - Real Madrid is blij dat de FIFA afziet van het controversiële plan voor particuliere investeringen bij WK's. "Onze club is van mening dat dit goed nieuws is voor het voetbal, voor de instellingen en, bovenal, voor de miljoenen fans van onze geliefde sport", aldus Real Madrid in een verklaring.

"Real Madrid wil zijn dankbaarheid uitspreken aan de UEFA, de confederaties en federaties, en alle instellingen die zich vastberaden en verantwoordelijk tegen dit project hebben verzet. Hun eensgezindheid en plichtsbesef hebben het voetbal op een cruciaal moment beschermd", stelt de Spaanse topclub.

Dinsdag kondigde de FIFA plannen aan om een commerciële dochteronderneming op te richten voor de organisatie van haar grootste evenementen, waaronder het WK en het WK voor clubteams. Deze organisatie zou openstaan voor particuliere investeringen, die volgens voorzitter Gianni Infantino 4,2 miljard dollar zouden kunnen opleveren.

De UEFA verzette zich fel tegen het plan van de FIFA en verklaarde alle FIFA-competities te boycotten.