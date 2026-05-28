Sinner na uitschakeling op Roland Garros: liep tegen een muur aan

PARIJS (ANP/AFP) - Jannik Sinner liep naar eigen zeggen tegen een muur aan tijdens zijn verloren partij in de tweede ronde van Roland Garros. De Italiaanse nummer 1 van de wereld was bij de afwezigheid van de Spanjaard Carlos Alcaraz de grote favoriet voor de titel, maar ging in de hitte in Parijs tot ieders verbazing in vijf sets onderuit tegen de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo, de mondiale nummer 56.

"Ik werd vanochtend wakker, voelde me niet lekker en probeerde de rally's kort te houden. In het begin sloeg ik heel zuiver, heel goed, en toen liep ik gewoon tegen een muur aan", verklaarde de viervoudig grandslamwinnaar zijn inzinking in de derde set. "Ik had vandaag geen energie meer. Dat kan gebeuren. Niemand is een robot."

Na een goed begin leek de 24-jarige Sinner de partij in drie sets over de streep te trekken. Maar bij een 2-0-voorsprong in sets ging het in de derde set mis nadat hij slechts één game van de winst was verwijderd (5-1). Hij verloor de derde set (5-7), de twee sets die daarop volgden en daarmee de wedstrijd.