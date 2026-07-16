Jandino en vrouw Shirley uit elkaar

Jandino Asporaat en zijn vrouw Shirley hebben besloten uit elkaar te gaan. Dat laat de comedian en acteur weten in een verklaring op sociale media.

"Inmiddels wonen wij al ruim een jaar ieder in onze eigen woning op Curaçao. In die periode hebben de kinderen in alle rust kunnen wennen aan hun nieuwe situatie", schrijft hij op Instagram. Bij het bericht plaatste Asporaat een foto waarop zijn vrouw en hij elkaars hand vasthouden.

De comedian benadrukt dat het stel bewust de tijd heeft genomen om het "hoofdstuk" dat is afgesloten, te verwerken. "Ons belangrijkste doel is altijd geweest dat onze drie kinderen zo min mogelijk zouden merken van de veranderingen tussen ons als ouders", gaat hij verder. Asporaat zegt daar met een goed gevoel op terug te kijken, waardoor het voelt als het juiste moment om het nieuws te delen.

Volgens hem hoeft de situatie niet "spannender" te worden gemaakt dan dat het is. "We waren super jong toen we een relatie kregen. Jaren later kijken we met ongelooflijk veel dankbaarheid terug op alles wat het leven ons samen heeft gegeven." Hij eindigt zijn bericht met een verzoek tot privacy en laat weten verder niet publiekelijk te willen reageren.

Het stel trouwde in 2013 en heeft samen drie kinderen. Vorig jaar verhuisde Asporaat samen met zijn gezin naar zijn geboorteplaats Curaçao.