Paul McCartney kan overlijden Dolly Parton niet bevatten

Paul McCartney is enorm geschrokken van het overlijden van Dolly Parton. De Beatle noemt het nieuws op Instagram "ontzettend triest".

"Ze was zo'n geweldige vrouw", schrijft McCartney bij een foto van hem en de 80 jaar geworden Parton. "Ik ontmoette haar voor het eerst in Nashville bij de Grand Ole Opry, waar ze had opgetreden met countryster Porter Wagoner en op het punt stond aan haar solocarrière te beginnen. Ze was bruisend en vol levenslust; het is nauwelijks te bevatten dat ze er niet meer is. Haar songteksten, haar zang en haar filantropie waren ongeëvenaard in de wereld van de countrymuziek en het is moeilijk voor te stellen hoe het is om te leven in een wereld zonder Dolly."

McCartney en collega-Beatle Ringo Starr waren recent nog te horen op Partons cover van Let It Be, die onderdeel was van haar laatste album Rockstar uit 2023. "Er was voor mij geen grotere eer dan dat zij mijn liedje Let It Be zong", zegt de Brit daarover. "Hoewel ik er maar een kleine bijdrage aan heb geleverd, ben ik enorm vereerd dat ze het heeft gedaan. Ik ben zo trots dat ik haar heb gekend en bewonder haar unieke talenten. Bedankt, Dolly, voor de prachtige muziek die je mij en de hele wereld hebt geschonken."

Ook andere grote namen uit de muziekscène staan stil bij het overlijden van Parton. Zo noemt Rolling Stones-frontman Mick Jagger haar een "geweldige songwriter en zangeres". "Ze bracht zoveel mensen samen, we gaan haar allemaal ontzettend missen."

Elton John zegt dat hij "kapot" is van het nieuws. "Geschokt en verslagen door het nieuws van Dolly's overlijden. Een groot artiest, uniek en onvervangbaar, met het vriendelijkste hart."