Jane Lynch zou graag terugkeren als Sue Sylvester in de onlangs aangekondigde reboot van Glee. Dat vertelde de actrice tijdens een interview in The Jennifer Hudson Show.

De 66-jarige Lynch, die in de oorspronkelijke serie zes seizoenen lang te zien was als cheerleadingcoach, zegt dat ze het personage opnieuw zou willen vertolken. "Als ik gevraagd word om mee te doen, is het antwoord ja", aldus de actrice. "Ik zou de rest van mijn leven Sue Sylvester willen spelen."

Ook vertelde ze Hudson dat het "ontzettend leuk zou zijn om het nog eens te doen en elke dag trainingspakken te dragen". Dat was volgens Lynch haar favoriete kledingstijl.

Glee was tussen 2009 en 2015 te zien. De serie volgt een groep scholieren die onder leiding van docent Will Schuester een zangkoor vormen, de Glee Club van McKinley High. In oktober maakte Disney+ bekend te werken aan een reboot van de serie.