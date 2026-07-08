Janny van der Heijden hamert erop dat mensen vreemde plekjes op hun huid moeten laten checken, ook al denken ze dat het niet nodig is. De tv-maker heeft zelf drie vormen van huidkanker gehad en is zich daardoor erg bewust van vlekjes op haar huid, zegt ze in een interview met LINDA.

"Het lijkt wel alsof ik een bingokaart heb op het gebied van huidkanker. Ik heb alle drie de soorten gehad: het basaalcelcarcinoom, het plaveiselcelcarcinoom en het melanoom. Die laatste is de kwaadaardigste. De andere zaaien niet uit, maar moeten wel verwijderd worden", stelt de 71-jarige culinair journalist.

"De plekjes ontdekte ik soms zelf. Een andere keer werd er dus een door mijn visagiste gezien of bij de dokter, aangezien een van de vlekjes op mijn rug zat. Als je zoiets ziet, een moedervlek die groter wordt bijvoorbeeld, of een vlekje dat van kleur verandert, of als er donkere randen of vlekken op komen, dan moet je er altijd naar laten kijken en je niet zomaar laten wegsturen", meent Van der Heijden. "Toen dat bij mij gebeurde, heb ik erop aangedrongen er nog een keer naar te kijken. Toen bleek het dus foute boel te zijn: een gevaarlijk melanoom."

Van der Heijden onderging een huidtransplantatie en zegt zich tegenwoordig altijd in te smeren als ze naar buiten gaat. "Je kunt nog weleens geneigd zijn je benen bijvoorbeeld niet in te smeren, maar doe dat wel. Bescherm jezelf alsjeblieft goed. Omdat ik nu al een aantal keer huidkanker heb gehad, ben ik me erg bewust van plekjes en vlekjes op mijn lichaam. Mijn kinderen hebben mijn lichte huid geërfd, dus ik zeg ook altijd tegen hen dat ze zichzelf goed moeten controleren en zich nooit moeten laten wegsturen door een arts. Huidkanker is namelijk vaak heel goed te behandelen. Soms volstaat een speciale crème zelfs."