De vraag naar boeken van Marjan Berk is de afgelopen dagen, sinds haar overlijden, toegenomen. Dat meldt uitgeverij Atlas Contact woensdag aan het ANP. Vooral haar laatste boek Hofdames en het boek Nooit te oud! uit 2007 worden meer verkocht.

"We kunnen snel printen als de vraag plotseling aantrekt, zoals nu", legt een woordvoerder uit. "Bovendien zijn al haar boeken ook te krijgen als e-book."

Berk, die op 11 juli 94 jaar zou zijn geworden, schreef tientallen boeken en was meer dan veertig jaar lang columniste voor het AD. In 1994 won zij een Gouden Televizier-Ring voor de televisieserie Vrouwenvleugel. Zij begon haar carrière als actrice en cabaretière. Ze stond onder meer op het toneel bij Wim Kan, Lurelei en Jaap van der Merwe. Later legde zij zich toe op het schrijven van boeken, columns en scenario's voor radio en televisie.