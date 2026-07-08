ATLANTA (ANP/DPA) - De Egyptische voetbalbond heeft na de nederlaag (2-3) tegen Argentinië een protest ingediend bij wereldvoetbalbond FIFA. De voorzitter van de Egyptische voetbalbond, Hany Abo Rida, bevestigde dat hij een klacht over scheidsrechter François Letexier en zijn assistenten heeft ingediend en wil dat de Franse arbiter wordt uitgesloten voor de rest van het WK.

De Egyptenaren willen een onderzoek naar volgens hen omstreden beslissingen in de wedstrijd tegen Argentinië. Zo werd een Egyptisch doelpunt afgekeurd, omdat in de opbouw een overtreding was gemaakt. Bij de derde treffer van Argentinië wilde Egypte dat de scheidsrechter zou kijken naar een overtreding op Mohamed Salah, maar Letexier deed dat niet. Abo Rida sprak van een dubbele standaard.

Egypte verloor de wedstrijd in de achtste finale na een 2-0-voorsprong door drie late Argentijnse treffers.