Jason Kelce heeft voor het eerst een tipje van de sluier opgelicht over de bruiloft van zijn broer. Hij liet na vragen van fans over de hoeveelheid biertjes die hij daar consumeerde lachend weten dat hij "veel meer" dan vijftien bier op had bij het trouwfeest van Travis Kelce en Taylor Swift.

Op beelden van California Post is te zien dat Jason, die evenals zijn broer bekend werd als Americanfootballspeler, nieuwsgierige omstanders te woord staat bij een golftoernooi voor bekende Amerikanen. Op vragen over de bruiloft antwoordt hij kort dat het "geweldig" was en dat hij "een leuke tijd" heeft gehad.

Swift en Kelce trouwden afgelopen vrijdag in Madison Square Garden tijdens een besloten ceremonie. Donna Kelce, de moeder van de Kelce's, heeft de bruiloft van haar zoon en de zangeres eerder omschreven als "magisch".

De gebroeders Kelce zijn ook bekend van hun populaire podcast New Heights.