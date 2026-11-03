Koning juicht voor kleinzoon Johan Cruijff in Liverpool

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag in Liverpool de kleinzoon van voetballegende Johan Cruijff aangemoedigd. Julen Cruijff, zoon van oud-voetballer Jordi, trapte er een balletje met de Nederlandse oud-keeper Sander Westerveld. Dat gebeurde op het Cruyff Court Ryan Gravenberch, waar koning Willem-Alexander deze middag als onderdeel van zijn werkbezoek aan de Engelse stad een kijkje kwam nemen.

"Hier zien we de derde generatie Cruijff!", riep de koning enthousiast toen de jonge Cruijff, die geen voetballer is maar in Londen werkt als investeringsanalist, het veld op stapte. Toen Cruijff de bal langs Westerveld wist te schieten, klapte de koning lachend in zijn handen. "Maak je grootvader trots", voegde hij eraan toe. Tegen Westerveld grapte hij: "Goed doorgelaten!"

Zelf waagde de koning zich niet op het kunstgras. "Nee, ik heb leren zolen. Ik moet wegblijven van dat veld", vertrouwde hij minister Sjoerdsma, die de koning tijdens deze werkreis in Liverpool begeleidt, toe toen deze de koning vroeg of het "kriebelde" om zelf het veld op te gaan.

De Nederlandse FC Liverpool-speler Gravenberch opende het naar hem genoemde voetbalveld in Liverpool in 2025. Het Cruyff Court Ryan Gravenberch ligt op het Anfield Sports and Community Centre, ongeveer anderhalve kilometer van het stadion van FC Liverpool. In samenwerking met de Liverpool Football Club Foundation speelt het gemeenschapscentrum een grote rol voor mensen uit de wijk Anfield. De koning nam ook een kijkje bij activiteiten van het centrum.