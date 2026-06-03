De Amerikaanse acteur Jason Sudeikis houdt zich niet veel bezig met daten. De 50-jarige Sudeikis besteedt zijn aandacht liever aan zijn kinderen, vertelt hij in de podcast Friends Keep Secrets.

"Wie ik ook date, ze zullen nooit nummer 1 in het draaiboek zijn, zoals het showbizz-gezegde gaat", aldus de acteur. "Dat zijn de kinderen." In de filmindustrie is de nummer 1 in het draaiboek of op de oproepenlijst de hoofdrolspeler in het stuk.

"Ik zit niet op een punt in mijn leven dat het goed of bevredigend voelt om met meerdere mensen tegelijk te daten", vervolgt Sudeikis.

Sudeikis had een relatie met actrice Olivia Wilde van 2011 tot 2020. Samen hebben ze een zoon en een dochter.