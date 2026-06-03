P!NK was verrast toen ze door de organisatie van de Tony Awards werd gevraagd als presentatrice. De zangeres zegt de kans echter met beide handen aan te pakken en kan niet wachten om de show rondom de belangrijkste Amerikaanse toneelprijzen op 7 juni uit te reiken.

"Toen ik werd gebeld, dacht ik: 'Waarom ik? Ik ben nog nooit op Broadway geweest'", zegt P!NK lachend tegen Variety over haar presentatieklus. "Maar ze zeiden dat ze meer kijkers wilden, dus ik dacht: 'Mooi, ik heb een doel! Ik doe mee!' Dus hier zijn we dan, het is een mooie groep mensen om in het zonnetje te zetten."

De zangeres, die tijdens optredens geregeld door de concertzaal vliegt, laat nog weinig los over wat ze tijdens de show in Radio City Music Hall in New York gaat doen. "Iedereen verwacht van mij altijd dat ik ga vliegen. Dus ik loop altijd ergens binnen en kijk waar ik aan kan hangen of wat sterk genoeg is. We zien het wel, maar ik ga zeker wat doen." Volgens P!NK staan er sowieso "heel, heel, heel veel kostuumwissels" op het programma. "Zoveel als ik maar kan. En er zijn ook stunts, niet alleen voor mij. Ik hoop nog een artiest over te halen om een stunt te wagen, dus we gaan het zien."