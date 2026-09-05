Jay-Z heeft vrijdag zijn eerste grote solo-optreden in het Verenigd Koninkrijk in meer dan tien jaar niet voorbij laten gaan zonder zijn vrouw Beyoncé in het zonnetje te zetten. De zangeres vierde haar 45e verjaardag en samen met het publiek zong hij Happy Birthday voor haar. Ondertussen werd er een groot vuurwerk afgestoken, is te zien op beelden op sociale media.

De Amerikaanse rapper, die tegenwoordig onder de naam JAŸ-Z optreedt, liet tegen het einde van het concert in Londen vallen dat het de "verjaardag van een jonge dame" was. Het zorgde voor uitzinnige reacties in het publiek, maar Jay-Z verduidelijkte al snel dat zijn vrouw niet kwam optreden. Wel wilde hij voor haar zingen, waarna Beyoncé op het grote scherm in beeld werd gebracht. De zangeres was duidelijk verrast en blies na afloop kushandjes naar haar man en de fans.

Jay-Z had wel andere verrassingen voor zijn publiek in petto. Zo haalde hij Lauryn Hill en Wyclef Jean het podium op voor een Fugees-reünie. Ze deden samen de hits Ready or Not, Killing Me Softly With His Song en Fu-Gee-La. In de show waren ook gastoptredens van Idris Elba en rapper Giggs.