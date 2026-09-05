Ye en Kid Cudi hebben voor het eerst in jaren samen opgetreden. De rapper, voorheen bekend als Kanye West, haalde zijn collega op het podium tijdens een show in Chicago.

Op beelden van het optreden online is te zien dat de rappers samen het nummer Pursuit of Happiness opvoeren. In een bericht op X lijkt Kid Cudi naar het optreden te verwijzen. "Vanavond was weer een geweldige avond, in een lange reeks van geweldige avonden met mijn bro. Ik hou van jullie Chicago", schreef de artiest.

De twee Amerikaanse rappers hebben door de jaren heen een tumultueuze vriendschap gehad. Kid Cudi en Ye, die in 2018 een gezamenlijk album uitbrachten, kregen regelmatig ruzie met elkaar. In 2022 sloot Kid Cudi een vriendschap nog uit, maar recent zei hij dat de mannen hun vriendschap weer aan het opbouwen waren.