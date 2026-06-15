Directeur De Jong blijft na overlijden vader bij Oranje in VS

DALLAS (ANP) - Nigel de Jong blijft ondanks het overlijden van zijn vader Jerry in het trainingskamp van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. "Na een langdurig ziekteproces en in nauw overleg met mijn familie heb ik ervoor gekozen om op dit moment bij het Nederlands elftal en staf in de Verenigde Staten te blijven", reageert de directeur topvoetbal van de KNVB. "Dat is een persoonlijke en zorgvuldige afweging geweest, waar ik op dit moment niet verder op wil ingaan. Ik vraag iedereen om de privacy van mij en mijn familie in deze moeilijke periode te respecteren."

Jerry de Jong is op 61-jarige leeftijd overleden. De vader van Nigel de Jong speelde in 1990 en 1991 in totaal drie interlands. De in Paramaribo geboren De Jong kwam in zijn carrière uit voor onder meer Telstar, sc Heerenveen, PSV en FC Groningen. De oud-verdediger speelde ruim 360 wedstrijden in het betaald voetbal.