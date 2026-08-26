Politie Suriname laat weinig los over vermiste filmproducent

In de vermissingszaak van de Nederlandse dj, filmproducent en ondernemer Rodney Leysner heeft de politie de voortvluchtige verdachte Ryan T. gehoord, maar hij had toen nog niet de status van verdachte. Dat bevestigde de politie tijdens een persconferentie woensdagochtend (lokale tijd) in Paramaribo. Ryan T. werd op 21 augustus als verdachte aangemerkt door de politie. Verder liet het korps weinig nieuws los over de vermiste Leysner.

Ryan T. is de ex-man van Warsha Sardjoe, directeur van Rudisa International NV, het bedrijf waar Leysner directielid was. De politie heeft in deze zaak geen internationale assistentie ingeroepen, zei ze woensdag.

Leysner is sinds 15 augustus vermist. Zijn uitgebrande en in elkaar geperste auto is op vrijdag 21 augustus opgegraven in een moerassig gebied in Saramacca, een district ten westen van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. In dat district had hij zaterdagavond een werkafspraak. Sindsdien is hij onbereikbaar en onvindbaar.

Aanhoudingen

In het onderzoek naar zijn vermissing heeft de politie drie personen aangehouden. Zij blijven nog vastzitten. In een verklaring heeft Rudisa International de media gevraagd om terughoudendheid te betrachten en geen ongeverifieerde beweringen en onbevestigde informatie te publiceren. Zijn familie houdt een inzamelingsactie om de opsporing te bekostigen.

Als DJ Sam Sin specialiseerde Leysner zich in afro house-, house- en techhouse-muziek. Zijn laatste optreden was volgens de website Partyflock in oktober 2024 in Amsterdam. Als producent realiseerde hij de films Heksen bestaan niet (2014), Fashion Chicks (2015) en Suriname (2020).

Het dagblad Times of Suriname, een uitgave van Rudisa International, meldde in juli dat Leysner en Sardjoe op 26 juli als eerste equipe zouden meedoen aan een autorally die werd gesponsord door dat bedrijf.