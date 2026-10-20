Jeroen van der Boom hoorde Toppers-vertrek Joling via media

Jeroen van der Boom was naar eigen zeggen van tevoren niet op de hoogte van de aankondiging van Gerard Joling dat hij stopt bij gelegenheidsformatie De Toppers. Dat meldt Van der Boom in een bericht op Instagram.

"Net als voor velen van jullie kwam het nieuws dat Gerard gaat stoppen bij De Toppers voor mij als een enorme verrassing", zegt Van der Boom. "Ook ik wist van niets en hoorde het vandaag via de media. Dat moest ik eerlijk gezegd wel even laten bezinken."

Van der Boom zegt dat hij hoopte dat de groep in dezelfde samenstelling "nog heel wat jaren samen op het podium zou staan. Zeker in een periode waarin we ook te maken hebben met het verdrietige nieuws rondom de gezondheid van onze vriend René. Maar soms lopen dingen anders dan je had gehoopt." Froger maakte onlangs bekend dat hij een auto-immuunziekte heeft en niet weet of hij in 2027 aan de Topper-concerten kan meedoen.

Joling zei in zijn Instagram-filmpje dat hij zich wil focussen op zijn eigen concerten begin 2027. Maar later zei hij tegen diverse media dat er ook spanningen waren. Van der Boom zegt dat hij het besluit van Joling "volledig respecteert. Ik weet als geen ander hoe het is om verschillende dingen te combineren." De Toppers zeiden dinsdag binnenkort bekend te maken wie Joling gaat vervangen.