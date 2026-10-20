Sacha Baron Cohen verdedigt terugkeer omstreden Ali G

Sacha Baron Cohen heeft uitgelegd waarom hij zijn omstreden personage Ali G na jaren weer tot leven heeft gewekt. Volgens de Britse komiek is het feit dat Ali G tegenwoordig als achterhaald en problematisch wordt gezien juist de reden voor zijn terugkeer. Dat schrijft hij in een nieuw essay voor het Amerikaanse tijdschrift Time.

"De wereld waarin hij is teruggekeerd, is in veel opzichten slechter dan die van twintig jaar geleden", schrijft Baron Cohen. Volgens hem zijn de vooroordelen die zijn personages aan de kaak moeten stellen alleen maar groter geworden. Hij wijst daarbij op de invloed van sociale media en kunstmatige intelligentie.

Ali G, die bekendstaat om zijn trainingspak en straattaal, krijgt kritiek vanwege onder meer seksisme, racisme en culturele toe-eigening. Baron Cohen benadrukt dat het personage juist bedoeld is om vooroordelen en domheid bloot te leggen. "De grap gaat ten koste van hem", schrijft hij.

De komiek kruipt opnieuw in de huid van Ali G voor de film Ali G: Who Iz I?, die op 23 oktober in de Amerikaanse bioscopen verschijnt. De film beleefde eerder deze maand zijn première in Los Angeles.