Bosz 'trots' op PSV na Champions League-zege tegen FC Porto

PORTO (ANP) - PSV-trainer Peter Bosz is "trots" op zijn ploeg na de 1-0-overwinning tegen FC Porto in de Champions League. Dat zei de trainer na afloop van het duel in Portugal tegen Ziggo Sport. "Ik vond dat we goed speelden", aldus Bosz. Het was de eerste overwinning dit Champions League-seizoen voor de kampioen van Nederland.

Bosz was met name tevreden dat zijn ploeg heeft "durven voetballen". "En als we de bal kwijt waren, hadden we de bal heel snel terug", zei Bosz. Guus Til maakte in de 57e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Daarna werd Porto gevaarlijker. "Ik zat te hopen dat we het vast konden houden, omdat zij wat meer risico's gingen nemen", zei de trainer. "Maar ik denk dat we dat goed doorstaan hebben."

"Dit is wat je wilt", zei Bosz over hoe zijn ploeg speelde. "Dat moet niet alleen in de Champions League, dat moet ook in de competitie." Zondag speelt PSV in de Eredivisie tegen koploper Feyenoord.