Vermogen prinses Mabel volgens Quote fors gedaald

Het vermogen van prinses Mabel is dit jaar fors gedaald. Met een daling van 27 procent komt de weduwe van prins Friso volgens de Quote 500 uit op 420 miljoen euro. Daarmee zakt de prinses van plaats 96 naar plaats 148. Vorig jaar werd haar vermogen nog geschat op 575 miljoen euro.

Mabel bezit aandelen in onder andere het betaalbedrijf Adyen, die ze heeft geërfd van haar overleden echtgenoot. Bij de beursgang van het bedrijf in 2018 hadden de aandelen een waarde van 131 miljoen euro. Friso investeerde al vroeg in Adyen. Hij overleed in 2013 aan de gevolgen van een ski-ongeluk.

Het vermogen van prins Bernhard is met 3,1 procent gestegen en wordt geschat op 165 miljoen euro. Hij zakte echter wel van plaats 448 naar plaats 453. De zoon van prinses Margriet dankt zijn geld onder meer aan het vastgoedbedrijf Pinnacle en Circuit Zandvoort.

De familie Van Oranje-Nassau bezit 1,5 miljard euro en staat op de negende plek van de rijkste families van Nederland.