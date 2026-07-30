John Legend speelt Harry Belafonte in The Road Home

John Legend gaat voor de biopic The Road Home de legendarische Harry Belafonte vertolken. Dat meldt onder meer The Hollywood Reporter. Naast de zanger maken ook Cynthia Erivo, Thabo Rametsi en Guy Pearce deel uit van de cast.

"Ik voelde me vereerd dat ik meneer Belafonte kende als mijn vriend, mentor en medestander in de strijd voor rechtvaardigheid", laat Legend weten over de overleden zanger, acteur en burgerrechtenactivist. "Hij was de belichaming van een kunstenaar en activist die een voorbeeld stelde voor mij en zoveel anderen die in zijn voetsporen treden." De 47-jarige zanger benadrukt het als een voorrecht te beschouwen om Belafonte te mogen spelen.

The Road Home vertelt het verhaal van de Zuid-Afrikaanse jazzlegendes Hugh Masekela (Rametsi) en Miriam "Mama Africa" ​​Makeba (Erivo). De film focust op Masekela, die zich tussen twee werelden bevindt wanneer de anti-apartheidsbeweging, onder leiding van zijn mentor aartsbisschop Trevor Huddleston (Pearce), een boycot lanceert tegen zijn vriend Paul Simon vanwege diens door townshipmuziek geïnspireerde album Graceland. De opnames van de biopic vinden momenteel plaats in Zuid-Afrika.

De film wordt geregisseerd door de met een Oscar bekroonde regisseur Bill Condon. The Road Home werd eerder dit jaar voorafgaand aan het filmfestival van Cannes aangekondigd.