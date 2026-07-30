Japans keizerspaar leeft mee met aardbevingsslachtoffers

Keizer Naruhito en keizerin Masako hebben hun medeleven betuigd met alle slachtoffers van de zware aardbeving in Japan van afgelopen week. Ook zijn ze bezorgd over de grote schade in het gebied en prijzen ze iedereen die betrokken is geweest bij reddingsoperaties en noodhulp, meldt het Japanse persbureau Nippon op basis van het keizerlijk hof.

De zuidelijke regio Kumamoto werd dinsdag getroffen door een beving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, de zwaarste categorie. In totaal kwamen 28 mensen om. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar eventuele overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum in de stad Kashima.

Naruhito en Masako zijn bedroefd dat de regio opnieuw zwaar getroffen is, juist nu de herstelwerkzaamheden na aardbevingen in 2016 in volle gang waren.