UEFA-landen boycotten FIFA als commercialiseringsplan blijft

NYON (ANP) - De 55 bij de Europese voetbalbond UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten alle competities van de FIFA te boycotten als de wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Dit besluit werd donderdag genomen tijdens een spoedvergadering.

De UEFA had haar verzet al duidelijk gemaakt door twee vernietigende verklaringen over de plannen uit te brengen. De boycot zou betrekking hebben op alle FIFA-competities, waaronder de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen en het WK voor clubs.