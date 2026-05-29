Miedema terug in selectie Manchester City voor finale FA Cup

MANCHESTER (ANP) - Vivianne Miedema maakt zondag deel uit van de selectie van Manchester City voor de finale van de FA Cup tegen Brighton & Hove Albion. De Nederlandse spits raakte begin april geblesseerd en miste daardoor de twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk. Miedema maakt geen deel uit van de selectie van Oranje voor de twee komende WK-kwalificatieduels met Ierland (5 juni) en Polen (9 juni).

"Ze heeft dit jaar laten zien wat een geweldige speelster ze is. Ze heeft een enorme impact gehad op het succes van het team. Dus ik ben heel blij dat ze terug is", aldus Andrée Jeglertz, trainer van Manchester City, op een persconferentie.

De FA Cup-finale tussen Brighton en Manchester City wordt zondagmiddag gespeeld in stadion Wembley in Londen.