Spaanse voetbalbond schort bekerduels op na dood De Miguel

MADRID (ANP) - De Spaanse voetbalbond RFEF heeft alle bekerduels van de komende drie dagen opgeschort. Aanleiding is de dood van aanvaller Jesús de Miguel van CD Tenerife. Het betreft de bekerwedstrijden in de Copa del Rey (mannen) en Copa de la Reina (vrouwen) op dinsdag, woensdag en donderdag.

De RFEF had in een eerdere verklaring al zijn "diepe bedroefdheid" uitgesproken over dit "onherstelbare verlies". "Wij betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie, vrienden en naasten, evenals aan het team van CD Tenerife en al hun supporters; wij staan ​​hen bij in deze tijd van groot verdriet."

De Miguel overleed dinsdag in het ziekenhuis nadat hij maandag in de slotfase van een duel met FC Andorra hard in botsing was gekomen met doelman Jesús Owono.