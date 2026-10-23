Go Ahead Eagles wint tegen Telstar voor het eerst in twee maanden

DEVENTER (ANP) - Go Ahead Eagles heeft vrijdagavond in de Eredivisie met 3-2 gewonnen van Telstar. Het was de eerste overwinning in twee maanden tijd voor de club uit Deventer. Go Ahead heeft nu 14 punten uit tien wedstrijden en staat daarmee voorlopig achtste. Telstar blijft steken op 6 punten en staat zestiende.

In de stromende regen in De Adelaarshorst kwam de thuisploeg al vroeg op voorsprong. Søren Tengstedt schoot raak in de korte hoek vanaf de rand van het strafschopgebied. De Deen maakte ook de 2-0 voor Go Ahead, een schot van dichtbij op aangeven van Mathis Suray.

Kort na rust maakte Tyrone Owusu de aansluitingstreffer namens Telstar uit een rebound nadat de doorgebroken Nökkvi Thórisson op doelman Kjetil Haug stuitte. Jasper Cillessen, de nieuwste aanwinst van Go Ahead Eagles, zat nog op de bank. Evert Linthorst kopte de 3-1 binnen uit een hoekschop. In de laatste minuut van de blessuretijd maakte Sem Valk nog de 3-2, maar de overwinning van Go Ahead kwam niet meer in het geding.