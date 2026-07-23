Arsenal neemt aanvaller Tzolis over van Club Brugge

LONDEN (ANP/Belga) - Arsenal heeft Christos Tzolis overgenomen van Club Brugge. De 24-jarige Griekse aanvaller heeft bij de Engelse kampioen uit Londen een meerjarig contract getekend. Club Brugge ontvangt volgens Belgische media ongeveer 40 miljoen euro, waarmee Tzolis de duurste uitgaande transfer in de Belgische competitie is.

Tzolis moet in Londen de opvolger worden van de Belgische international Leandro Trossard, die Arsenal heeft verruild voor het Turkse Beşiktaş. De Griek speelde twee seizoenen bij Club Brugge en maakte in 108 wedstrijden 43 doelpunten. Tzolis speelde eerder bij FC Twente en Fortuna Düsseldorf.