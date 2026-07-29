Vader Winehouse moet miljoen pond betalen om mislukte rechtszaak

De vader van Amy Winehouse moet bijna 1 miljoen pond aan twee vriendinnen van zijn overleden dochter betalen. Volgens het Britse hogerrechtshof heeft Mitch Winehouse zich onredelijk gedragen tijdens een rechtszaak die hij tegen hen had aangespannen vanwege de veiling van spullen van de zangeres, meldt PA Media. Hij is "op agressieve en onaangename wijze" achter hun geld aangegaan, aldus de rechter.

Winehouse claimde dat de twee vrouwen, Naomi Parry en Catriona Gourlay, hadden geprofiteerd van de veilingen in 2021 en 2023 en die voor hem verborgen hadden gehouden. De rechter oordeelde echter dat Winehouse wel van tevoren wist van de veilingen en pas achteraf geld eiste.

"De eiser heeft ervoor gekozen om een van nature zwakke claim in te dienen, deze agressief en onverzettelijk tot het uiterste door te zetten en ernstige en ongegronde beschuldigingen te uiten", aldus de rechter. Door die beschuldigingen hebben Parry en Gourlay schade opgelopen aan hun reputatie, hun gezondheid en op financieel gebied. De rechter neemt hem zijn gedrag extra kwalijk, omdat de twee vrouwen "eerlijkheid en integriteit" hadden getoond en "trouw" waren aan de zangeres en de familie Winehouse.