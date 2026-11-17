Joost Klein heeft zijn bekende blauwe pak ingeruild voor een rood exemplaar. De zanger plaatst vanuit Shanghai in China foto's en een video van zijn nieuwe look. Op de beelden is te zien hoe hij daar door de luchthaven loopt en gevolgd wordt door fans die hem massaal willen vastleggen in het rode pak.

Klein lijkt in zijn bericht te hinten op een nieuw project in het volgende jaar. Op de eerste foto maakt hij een stiltegebaar door een vinger voor zijn mond te houden en in de caption schrijft hij enkel "2027".

Het blauwe pak met puntige schouders van de zanger werd bekend door zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2024. Klein liet destijds weten dat hij het pak zelf ontworpen heeft. De Europapa-zanger werd wereldnieuws nadat hij werd gediskwalificeerd tijdens het liedjesfestijn. Hij werd ervan beschuldigd dat hij een dreigende beweging naar een cameravrouw had gemaakt.