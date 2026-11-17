UTRECHT (ANP) - FC Utrecht heeft afgelopen seizoen verlies geleden, ondanks de deelname aan het hoofdtoernooi van de Europa League. De club kwam voor het eerst in vijftien jaar uit op dat niveau. Die wedstrijden lieten de omzet fors groeien, maar leverden ook hogere kosten op. Omdat grote transfers uitbleven, kwam FC Utrecht bijna 4 miljoen euro tekort.

Bijvoorbeeld door extra reizen, prestatiebonussen en personeel gaf FC Utrecht meer geld uit. "Zonder de steun van onze aandeelhouders was het tekort veel groter geweest. Daar zijn we hen dankbaar voor, en het laat ook zien dat het anders moet. De cijfers over 2025/2026 laten zien dat we op dit moment té afhankelijk zijn van transfers", zegt algemeen directeur Edo Keuning op de website van de club.

"Daarom hebben we het kostenniveau verder genormaliseerd en zetten we in op verdere commerciële groei. Onze sportieve ambities blijven overeind: we willen blijven strijden om Europees voetbal", aldus Keuning.

De omzet groeide van 36 naar 53,8 miljoen euro.