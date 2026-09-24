Zidane voelt meer emotie bij coachdebuut dan als speler in 1994

IZMIT (ANP/AFP) - Zinédine Zidane voelt meer emoties rond zijn debuut als bondscoach van het Franse nationale elftal dan bij zijn debuut als speler van 'Les Bleus' in 1994. Dat zei de 54-jarige trainer donderdag in aanloop naar het Nations League-duel van Frankrijk in en tegen Turkije van vrijdag.

Zidane zei "een enorme emotie" te voelen rond zijn debuut als bondscoach. "Het is nog meer dan bij mijn debuut als speler."

De voormalige sterspeler van het Franse elftal is de opvolger van Didier Deschamps, die afgelopen zomer na veertien jaar afscheid nam van het team met een vierde plek op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Over kritiek die daarop volgde zei Zidane dat hij dat "heel normaal" vond. "Mensen praten erover, dat is volkomen logisch." Zelf wil hij zich richten op zijn spelers en "iets neerzetten waarmee je wedstrijden kunt winnen".