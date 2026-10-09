Ian Hill stopt na 56 jaar bij de Engelse heavymetalband Judas Priest. De bassist, een van de langstzittende leden van de band, kondigde vrijdag via Instagram zijn pensioen aan.

De 74-jarige artiest legt uit dat hij de laatste jaren last heeft van onder meer artritis. Hoewel hij nog wel de baslijnen voor het aankomende album van Judas Priest kon spelen, was het de vraag of hij ook zonder problemen zou kunnen spelen tijdens een tournee. In zijn bericht schreef Hill dat hij een pees in zijn schouder had gescheurd, waardoor hij tijdens een optreden vervangen moest worden door Davey Rimmer van de band Uriah Heep.

Volgens Hill heeft hij met specialisten gesproken die zeiden dat hij misschien niet geopereerd hoeft te worden. "Maar er is geen garantie dat ik genoeg kracht zal hebben om een volledige show te spelen. Gezien dit alles, en het feit dat ik zevenenvijftig jaar lang mijn gezinsleven heb verwaarloosd, heb ik besloten met pensioen te gaan", aldus de bassist. Judas Priest gaat als band wel door. Rimmer zal Hill vervangen als bassist.

Judas Priest werd in 1969 opgericht en bracht tot nu toe 19 studioalbums uit. In 2022 werd de band opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame.