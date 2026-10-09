ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft het afgelopen seizoen een nettoverlies van 12,6 miljoen euro geleden. Het eigen vermogen van de Rotterdamse club daalde daardoor naar 24,7 miljoen euro, zo meldden de Rotterdammers op de clubwebsite.

Feyenoord spreekt van een financieel uitdagend jaar over het op 30 juni afgesloten boekjaar 2025-2026. Als reden geeft de club de "aanzienlijk lagere Europese inkomsten dan in het daaraan voorgaande recordseizoen".

Over het vorige boekjaar meldde Feyenoord nog een recordwinst van 23 miljoen euro, waardoor het eigen vermogen was gestegen naar 37 miljoen euro.

De omzet van Feyenoord was met 115,2 miljoen euro ook een stuk lager dan de 160 miljoen euro van een jaar eerder. Het operationele verlies bedroeg 25,7 miljoen euro, tegen een operationele winst van 26 miljoen euro van een jaar eerder.