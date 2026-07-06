Actrice Julia Garner heeft de hoofdrol te pakken in de nieuwe Apple TV+-miniserie Guilty Creatures. Dat meldt het Amerikaanse vakblad Variety. De reeks is gebaseerd op het gelijknamige boek van Mikita Brottman.

De serie vertelt het waargebeurde verhaal van twee geliefden, die achttien jaar lang een moord op hun geweten hebben. Hoewel de zaak al die tijd beschouwd werd als een noodlottig jachtongeval, komt de waarheid jaren later aan het licht. Wanneer de serie op het streamingplatform verschijnt, is nog niet bekend.

Garner, bekend van onder meer Ozark en Inventing Anna, is ook betrokken als uitvoerend producent. Het scenario wordt geschreven door Sarah DeLappe. De regie ligt in handen van Craig Gillespie.