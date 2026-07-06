Britse politici willen dat FIFA rode kaart Quansah opschort

LONDEN (ANP) - Britse parlementariërs hebben wereldvoetbalbond FIFA opgeroepen om de rode kaart van international Jarrell Quansah op te schorten, zodat hij mee kan doen tegen Noorwegen in de kwartfinale van het WK. Ze vinden dat de Engelse verdediger, die rood kreeg in de wedstrijd tegen Mexico, dezelfde behandeling verdient als de Amerikaan Folarin Balogun.

De tuchtcommissie van de FIFA zette de automatische schorsing van Balogun van één wedstrijd om in een voorwaardelijke, zodat hij kan meedoen tegen België. President Donald Trump nam contact op met FIFA-baas Gianni Infantino over de schorsing. Infantino benadrukte dat Trump geen invloed heeft gehad op het besluit van de volgens hem 'onafhankelijke' tuchtcommissie.

Labour-parlementariërs Noah Law en Melanie Onn wezen op social media op het precedent. "Het is moeilijk te rechtvaardigen dat de ene speler wel een uitgestelde schorsing krijgt, terwijl een andere speler in vrijwel dezelfde omstandigheden die niet zou krijgen", schreef Onn.