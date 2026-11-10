Julia Garner weet niet of de biografische film over Madonna nog wordt gemaakt. De 32-jarige actrice, die de Queen of Pop zou spelen, zegt in een interview met CBS Sunday Morning dat de status van het project regelmatig verandert.

"Ik weet het niet. Elk uur verandert het op een bepaalde manier", aldus Garner, die de hoop nog niet heeft opgegeven. Ze benadrukt ook dat de toekomst van het project niet in haar handen ligt. "Ik zou natuurlijk graag willen dat de film wordt gemaakt, maar wat er ook gebeurt, ik heb er een goede vriendin aan overgehouden. Ik hou van Madonna."

De film, die Madonna zelf zou regisseren, kwam begin 2023 stil te liggen. In een gesprek met Interview Magazine liet de zangeres onlangs weten dat ze met Universal Pictures ruzie had gekregen over het budget. Madonna werkt inmiddels met regisseur Shawn Levy aan een miniserie over haar leven voor Netflix.