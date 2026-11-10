De Britse prins Harry heeft dinsdag tijdens een bijeenkomst bij het Europees Parlement in Brussel gepleit voor een betere bescherming van jongeren op het internet. De hertog van Sussex gaf onder meer een toespraak waarin hij zei dat kinderen "het verdienen om zich veilig te voelen, waar zij zich ook bevinden".

Harry zei verder dat hij aanwezig was om ouders te steunen die door onlinegevaren een kind hadden verloren. "Ik sta hier niet als een expert of politicus. Ik ben hier als een vader", aldus Harry. "Alle kinderen zouden online moeten kunnen gaan en iets prachtigs moeten kunnen ontdekken. Een vriend. Een interesse die uitgroeit tot een passie. Een plek waar ze zich begrepen voelen."

Volgens Britse media richtte hij zich ook tot socialemediabedrijven. "Geef niets aan onze kinderen waar je je eigen kinderen niet aan zou blootstellen", zei de prins. Later op de dag woont hij nog panelgesprekken bij over onlineveiligheid.

Het bezoek van Harry en zijn vrouw Meghan aan Brussel komt enkele dagen nadat Thomas Markle, de vader van Meghan, werd gearresteerd vanwege het bezit van kinderporno. Harry en Meghan lieten zich daar niet over uit en negeerden vragen van de aanwezige pers over de kwestie.